Eskişehir'de kafasına 5. kattan cam parçası düşen kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına 5. kattan cam parçası düşen kişi yaralandı.



Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki evin penceresine ait cam parçaları bilinmeyen nedenle yere düştü.



O sırada kaldırımda yürüyen Emre C. (54), cam parçasının kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı Emre C, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

