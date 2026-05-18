        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilen Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu törenle açıldı

        Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilerek eğitime kazandırılan Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulunun açılışı törenle yapıldı.

        Giriş: 18.05.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde kamu kaynaklarıyla yapımı tamamlanan okulun açılışında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, yalnızca modern bir eğitim binanın kurdelesini kesmediklerini, aynı zamanda şehre adanmış bir ömrün hatırasını yaşadıklarını söyledi.

        Doktor Mustafa Çamkoru'nun mezuniyetinin ardından doğduğu topraklara dönerek uzun yıllar sağlık hizmeti verdiğini belirten Yılmaz, "Belediye tabibi, hükümet tabibi ve İl Sağlık Müdürü olarak uzun yıllar bu şehre hizmet etti. O, yalnızca bir hekim değil, mesleğini bir gönül borcu olarak yaşayan, şehrine kök salmış bir insandı." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, okulun ilk olarak 1988-1989 eğitim öğretim yılında 12 derslikle hizmete açıldığını anımsatarak, artan eğitim ihtiyacı nedeniyle yeni binanın inşa edildiğini kaydetti.

        Yeni okulun 20 derslik, çok amaçlı salon, beden eğitim salonu ve zengin kütüphanesiyle öğrencilerin araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, eğitim gören 270 öğrencinin ülkesine ve şehrine karşı sorumluluk bilinciyle yetişeceğine inandığını dile getirdi.

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da konuşmasında, bir öğretmenin sözü, okul koridorları, teneffüste kurulan arkadaşlıklar ve sınıfta filizlenen hayallerin insan karakterini şekillendirdiğini vurguladı.

        Gürcan, okulda yetişecek çocukların düşüneceğini, sorgulayacağını, hayal kuracağını ve kendilerini keşfedeceğini dile getirerek, "Yıllar sonra içlerinden kimi doktor olacak, kimi mühendis olacak, kimi öğretmen olacak, kimi devletine ve milletine farklı alanlarda hizmet edecek. Fakat hepsinin ortak bir noktası olacağına inanıyorum, bu ülkeye aidiyet hissiyle yetişmiş insanlar olacaklar." dedi.

        Eğitimin bir milletin geleceğini inşa eden en güçlü alan olduğuna dikkati çeken Gürcan, Eskişehir'de eğitim kalitesini yükseltmek adına yürütülen çalışmaların merkezinde çocukların daha güçlü imkanlarla yetişmesi anlayışının bulunduğunu kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan ise okulun artan öğrenci kapasitesi ve gelişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kamu kaynaklarıyla yeniden inşa edildiğini belirtti.

        Son iki yılda kentte 29 okul ve 519 dersliğin eğitime kazandırıldığını bildiren Demirkan, yapımı süren 11 okul, bağımsız atölye ve pansiyon projelerinin tamamlanmasıyla 200 dersliğin daha hizmete alınacağını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından okulun öğrencileri tarafından halk oyunu gösterileri ve müzikli dans gösterisi sunuldu.

        Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesini kesen Vali Yılmaz, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.

        Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bazı kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

