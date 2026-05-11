Eskişehir'de konvoyda havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de bir düğün konvoyunda havaya ateş eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı.



Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bir düğün konvoyunda havaya tüfekle ateş edildiğine yönelik vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.



Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.



Tespit edilen düğün konvoyu, kent merkezinde durduruldu.



Ekipler tarafından konvoydaki araçlarda yapılan kontrollerde, pompalı tüfek ele geçirildi.



Pompalı tüfekle havaya ateş ettiği belirlenen C.A, gözaltına alındı.

