Eskişehir'de Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali, sanatın farklı dallarını bir araya getiren etkinlikleriyle kentin dört bir yanında devam ediyor.



Eskişehir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla şehri sardı.



Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Lüle Taşı" programında, Emre Mangaltepe eşliğinde Eskişehir'in önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan lületaşı işlemeciliği kültürü ele alındı.



Söyleşide, lületaşının tarihsel geçmişi, çıkarılma süreçleri, işleme teknikleri ve ustalık geleneği değerlendirildi. Katılımcılar ustadan çırağa aktarılan zanaatkarlık kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.



Dede Korkut Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen "Olgunlaşma Enstitüleri Eskişehir Workshop-Atölye Çalışmaları"nda, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık anlayışı sanat aracılığıyla katılımcılarla buluşturuldu.



Program kapsamında minyatür, hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam ürünlerden oluşan eserler ile Yunus Emre dönemi giysi koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Tezhip Atölyesi"nde Dilek Çelik tarafından geleneksel Türk bezeme sanatının incelikleri uygulamalı aktarıldı.



Altın ve canlı renklerle şekillenen tezhip sanatının tarihsel gelişimi, motif anlayışı ve estetik dili katılımcılarla paylaşıldı. Aynı merkezde gerçekleştirilen "Ebru Atölyesi"nde ise kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine serpilen boyalarla oluşturulan özgün desenler sanatseverlerle buluştu.



- Fotoğraf tutkunları, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ni fotoğrafladı



Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen "FotoMaraton Eskişehir" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.



Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirilen çekimlerde katılımcılar, Eskişehir'in kültürel dokusunu ve günlük yaşamını objektifleriyle yeniden yorumladı.



Çocuklara yönelik gerçekleştirilen "FotoMaraton" programında ise genç katılımcılar, deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde fotoğraf yürüyüşüne katılarak yaratıcı bakış açılarını geliştirme fırsatı buldu.



Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Cep Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen "Etkileşimli Kitap Okuma ve Masal Anlatımı" etkinliğinde çocuklar, "Kütüphanedeki Aslan" kitabı eşliğinde hikaye anlatımını dinledi.



Etkileşimli okuma çalışmaları ve masal anlatımıyla zenginleşen programda minik katılımcılar, kitap kahramanlarının dünyasını keşfederken hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşadı.



Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç da Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

