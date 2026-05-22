Eskişehir'de mahsur kalan kedi yavrusunu AUSAR ekibi kurtardı

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Spor Salonu çatısının boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma (AUSAR) Birimi'nin gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı.



Üniversitenin Spor Salonu Müdürlüğü tarafından yapılan ihbar üzerine AUSAR Birimi'nin ekipleri olay yerine ulaştı.



Çatı boşluğunda sıkıştığı tespit edilen kedi yavrusunun zarar görmeden çıkarılması için ekip tarafından titiz çalışma yürütüldü.



Operasyonda ekip lideri Ekrem Meriç ile ekip üyeleri Gökhan Aydın, İsmail Aygün ve İzzet Fırat Yurdakul koordineli şekilde görev aldı.



Ekiplerin müdahalesi sonucu kedi yavrusu, bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.



Kontrolleri yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

