Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasında

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. A.A.K. (20) yönetimindeki 26 AIS 730 plakalı motosiklet, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde, E.E. (38) idaresindeki 35 CND 604 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşerek yol kenarındaki demir bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kayda alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.