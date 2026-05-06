Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 06.05.2026 - 16:43
R.B. (77) idaresindeki 07 NPV 01 plakalı otomobil, Kırım Caddesi'nde S.C'nin (24) kullandığı 26 MA 2549 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
