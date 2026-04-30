Eskişehir'de otomobil ile servis aracının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Eskişehir'de otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Giriş: 30.04.2026 - 23:02 Güncelleme:
Plakası ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile işçileri taşıyan servis aracı Eskişehir-Alpu kara yolunda çarpıştı.
Kazada, H.A, O.D, F.G, T.K, E.Y. ve S.K.Ö. yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
