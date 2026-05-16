Eskişehir'de piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Çankaya Mahallesi Name Sokak'taki iki katlı evin zemin katında yalnız yaşayan Hatice Özsoy (71), banyodaki kazanı ısıtmak için piknik tüpü yaktı. Özsoy, banyoda olduğu esnada tüpte gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen Özsoy, fenalaşarak yere yığıldı. Binadaki gaz kokusundan şüphelenen komşuları, Özsoy'un evine girdiklerinde yaşlı kadını banyoda yerde baygın halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.