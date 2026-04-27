Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Eskişehir'de polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Eskişehir'de polisten kaçan ve lastiğine silahla ateş edilerek durdurulan otomobilde, 274 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheliler E.E. ve İ.P'nin içerisinde bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda durdurulmak istendi.


        Ekiplerden kaçan ve polis aracına çarpan otomobil, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

        Araçtan inmemekte direnen E.E. ve İ.P, koçbaşı kullanılarak otomobilin camlarının kırılmasıyla araçtan çıkarıldı. Yapılan aramada araçta 274 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

