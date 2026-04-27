Eskişehir'de polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de polisten kaçan ve lastiğine silahla ateş edilerek durdurulan otomobilde, 274 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Şüpheliler E.E. ve İ.P'nin içerisinde bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda durdurulmak istendi.





Ekiplerden kaçan ve polis aracına çarpan otomobil, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.



Araçtan inmemekte direnen E.E. ve İ.P, koçbaşı kullanılarak otomobilin camlarının kırılmasıyla araçtan çıkarıldı. Yapılan aramada araçta 274 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

