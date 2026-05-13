Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 13 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabalarından birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.



Kırsal Cevizli Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu İ.S'yi silahla öldürdüğü, amcası S.S'yi de yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklandı.



Gözaltına alınan E.S. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde M.S. ve E.S, amcası S.S. ve amcasının oğlu İ.S. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış, zanlı M.S. av tüfeğiyle ateş açarak İ.S. ve S.S'yi yaralamıştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.S'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Yaralı S.S. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

