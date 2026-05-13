        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 13 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabalarından birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Kırsal Cevizli Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu İ.S'yi silahla öldürdüğü, amcası S.S'yi de yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklandı.

        Gözaltına alınan E.S. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde M.S. ve E.S, amcası S.S. ve amcasının oğlu İ.S. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış, zanlı M.S. av tüfeğiyle ateş açarak İ.S. ve S.S'yi yaralamıştı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.S'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Yaralı S.S. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
