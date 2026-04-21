Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlara giren araçlara yönelik denetim yapıldı

Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, 21 sürücüye toplam 102 bin 500 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İki Eylül Caddesi ile İsmet İnönü 1 Caddesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Araç trafiğine kapalı alanlara giren motorlu taşıt sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 21 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekiplerce, "taşıt trafiğine kapalı yollarda araç kullanmak"tan 8, "yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanmak"tan 12, "kask takmamak"tan ise 1 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamada 21 sürücüye toplam 102 bin 500 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.