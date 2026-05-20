        Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

        Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Zafer Mahallesi'nde dün Gaffar Okkan Caddesi'nden Karahan Sokak'a dönüş yapan Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı hafif ticari aracın kaldırımda yürürken çarptığı Şerafettin Tüten (71), tedavi altına alındığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yolun karşısına geçmeye çalışırken aynı aracın çarptığı Halime M. (57) ve Vildan K'nin (34) ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Kaza anı, güvenlik kamerasında

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, Hatice A. yönetimindeki hafif ticari aracın önce yolun karşısına geçmeye çalışan Halime M. (57) ve Vildan K'ye ardından kaldırımda yürüyen Şerafettin Tüten'e çarptığı yer alıyor.

        Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hatice A'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

