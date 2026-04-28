Eskişehir'de trafik polislerine yapay zeka eğitimi verildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Trafik Polis Eğitim Merkezi personeline yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi. Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt'un hazırladığı içerik doğrultusunda düzenlenen eğitim, Araştırma Görevlisi Selin Çöpgeven tarafından verildi. İki gün süren programda katılımcılara yapay zeka okuryazarlığı, yapay zekanın günlük yaşam ve kurumsal süreçlerdeki kullanım alanları ile eğitim içeriklerinin üretiminde yapay zeka araçlarının kullanımı anlatıldı. Eğitimde ayrıca yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlar güncel örneklerle ele alındı.

