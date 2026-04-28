Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Eskişehir'de trafik polislerine yapay zeka eğitimi verildi

        Eskişehir'de trafik polislerine yapay zeka eğitimi verildi

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Trafik Polis Eğitim Merkezi personeline yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt'un hazırladığı içerik doğrultusunda düzenlenen eğitim, Araştırma Görevlisi Selin Çöpgeven tarafından verildi.

        İki gün süren programda katılımcılara yapay zeka okuryazarlığı, yapay zekanın günlük yaşam ve kurumsal süreçlerdeki kullanım alanları ile eğitim içeriklerinin üretiminde yapay zeka araçlarının kullanımı anlatıldı.

        Eğitimde ayrıca yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlar güncel örneklerle ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kamyonun sürüklediği araçtaki 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de kamyonun sürüklediği araçtaki 3 kişi yaralandı
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil kadına çarptı; kaza kamerada
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil kadına çarptı; kaza kamerada
        Kamyonun sürüklediği otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
        Kamyonun sürüklediği otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
        Eskişehir'de ESOGÜ Hastane Sınıfı öğrencilerinin resim sergisi açıldı
        Eskişehir'de ESOGÜ Hastane Sınıfı öğrencilerinin resim sergisi açıldı
        Beylikova'daki öğrenciden kompozisyon dalında önemli başarı Nazlı Yeşil, 75...
        Beylikova'daki öğrenciden kompozisyon dalında önemli başarı Nazlı Yeşil, 75...
        Havacılık sektörü uzmanları öğrencilerle bir araya geldi
        Havacılık sektörü uzmanları öğrencilerle bir araya geldi