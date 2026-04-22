Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvayın çarptığı 71 yaşındaki kadın yaralandı. Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye (71), B.K. idaresindeki tramvay çarptı. Kazada tramvayın altında kalan kadın, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda çıkartıldı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatırken, vatman B.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

