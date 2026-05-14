Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma sonucunda Eskişehir'den temin edilen uyuşturucunun ilçeye getirileceği bilgisine ulaşıldı. İlçede 6 şüpheliye ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 465 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.