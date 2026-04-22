Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucuyu Sivrihisar'a getireceği bilgisine ulaşıldı.



İlçe girişinde tespit edilen araçta yapılan aramada, 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçundan tutuklandı.

