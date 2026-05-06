Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı

        Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de özel gereksinimli bireyleri sporla buluşturmak amacıyla kurulan Adal Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Kütahya'da 24-26 Nisan'da düzenlenen Basketbol Şampiyonası'nda down sendromlu takımıyla üçüncülük elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de özel gereksinimli bireyleri sporla buluşturmak amacıyla kurulan Adal Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Kütahya'da 24-26 Nisan'da düzenlenen Basketbol Şampiyonası'nda down sendromlu takımıyla üçüncülük elde etti.

        Antrenör Adnan Palut tarafından 2022 yılında temelleri atılan kulüp; otizmli, zihinsel gelişim geriliği olan ve down sendromlu 65 çocuğa, yüzme, basketbol, bocce ve atletizm branşlarında spor yapma imkanı sunuyor.

        Yaşları 6 ile 25 arasında değişen sporculara, 3 uzman antrenör eşliğinde haftada 2 gün yoğun antrenman programı uygulandı.

        Adal Spor Kulübü, Kütahya'daki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Basketbol Şampiyonası'nda otizmli ve down sendromlulardan oluşan 2 ayrı takımla katıldı.

        Kulübün down sendromlulardan oluşan takımı, ilk kez katıldığı turnuvada, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

        Azimleriyle engelleri parkede aşan sporcular, gelecek yıl düzenlenecek aynı şampiyonada derece almak için şimdiden hazırlıklara başladı.




        - Özel sporcularla çalışmak için sabır ve tekrar gerekiyor

        Kulüp Başkanı ve antrenör Adnan Palut, AA muhabirine, özel sporcularla çalışmanın sabır ve tekrar gerektirdiğini söyledi.

        Takımın yaklaşık 2,5 yıllık bir sürecin ardından bu seviyeye ulaştığını belirten Palut, "Başlangıçta temel hareketleri öğrenmekte zorlanan sporcularımız, bugün resmi müsabakalarda mücadele edebilecek düzeye geldi." dedi.

        Palut, Kütahya'daki organizasyona otizmli ve down sendromlu olmak üzere iki takımla katıldıklarını belirterek, down sendromlu takımın elde ettiği üçüncülüğün önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Başarının ardından kulübe ilginin arttığını belirten Palut, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Adnan Palut, yakın zamanda Eskişehir'de düzenlenecek bocce ve yüzme yarışları için 12 öğrenciyle hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

        Her müsabakanın yeni bir hedef olduğunu dile getiren Palut, "Önümüzdeki haftadan itibaren gelecek yıl yapılacak Basketbol Şampiyonası için hazırlıklara başlayacağız. Yaklaşık 1 yıllık süremiz var. Özel gereksinimli her çocuğun sporla tanışıp en azından 1 branşı deneyimlemelerini istiyorum." diye konuştu.




        - "Şampiyonadan madalyayla dönmeleri büyük gururdu"

        Kulübün sporcularından 17 yaşındaki Bulut Bayraktar'ın annesi Gülşen Bayraktar ise 3 yıldır devam ettikleri eğitimler sayesinde oğlunun sosyal becerilerinde büyük artış yaşandığını dile getirdi.

        Oğlunun antrenmanlara severek katıldığını kaydeden Bayraktar, "Şampiyonadan madalyayla dönmeleri bizim için büyük gururdu ama asıl önemli olan onların görünür olması ve toplum tarafından kabul görmesiydi. Burada çocuklarımız sadece spor yapmıyor, biz veliler de ortak sorunlarımızı paylaşarak birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'

        Benzer Haberler

        Beylikova'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Beylikova'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Eskişehir'de geçen yılki trafik kazaları Meydana gelen 17 bin 63 trafik kaz...
        Eskişehir'de geçen yılki trafik kazaları Meydana gelen 17 bin 63 trafik kaz...
        Büyük mekanizmadan kol saatlerine saatçilik mesleğinin sabır isteyen yolcul...
        Büyük mekanizmadan kol saatlerine saatçilik mesleğinin sabır isteyen yolcul...
        Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor maçı için hazırlanıyor
        Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor maçı için hazırlanıyor
        İBAN'ları arkadaşıyla paylaştı, 71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis y...
        İBAN'ları arkadaşıyla paylaştı, 71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis y...
        Vali Yılmaz, sporcu Gülsena Karakuyulu ve öğrencilerini makamında ağırladı
        Vali Yılmaz, sporcu Gülsena Karakuyulu ve öğrencilerini makamında ağırladı