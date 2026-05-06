Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de özel gereksinimli bireyleri sporla buluşturmak amacıyla kurulan Adal Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Kütahya'da 24-26 Nisan'da düzenlenen Basketbol Şampiyonası'nda down sendromlu takımıyla üçüncülük elde etti.



Antrenör Adnan Palut tarafından 2022 yılında temelleri atılan kulüp; otizmli, zihinsel gelişim geriliği olan ve down sendromlu 65 çocuğa, yüzme, basketbol, bocce ve atletizm branşlarında spor yapma imkanı sunuyor.



Yaşları 6 ile 25 arasında değişen sporculara, 3 uzman antrenör eşliğinde haftada 2 gün yoğun antrenman programı uygulandı.



Adal Spor Kulübü, Kütahya'daki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Basketbol Şampiyonası'nda otizmli ve down sendromlulardan oluşan 2 ayrı takımla katıldı.



Kulübün down sendromlulardan oluşan takımı, ilk kez katıldığı turnuvada, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.



Azimleriyle engelleri parkede aşan sporcular, gelecek yıl düzenlenecek aynı şampiyonada derece almak için şimdiden hazırlıklara başladı.









- Özel sporcularla çalışmak için sabır ve tekrar gerekiyor



Kulüp Başkanı ve antrenör Adnan Palut, AA muhabirine, özel sporcularla çalışmanın sabır ve tekrar gerektirdiğini söyledi.



Takımın yaklaşık 2,5 yıllık bir sürecin ardından bu seviyeye ulaştığını belirten Palut, "Başlangıçta temel hareketleri öğrenmekte zorlanan sporcularımız, bugün resmi müsabakalarda mücadele edebilecek düzeye geldi." dedi.



Palut, Kütahya'daki organizasyona otizmli ve down sendromlu olmak üzere iki takımla katıldıklarını belirterek, down sendromlu takımın elde ettiği üçüncülüğün önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.



Başarının ardından kulübe ilginin arttığını belirten Palut, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



Adnan Palut, yakın zamanda Eskişehir'de düzenlenecek bocce ve yüzme yarışları için 12 öğrenciyle hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.



Her müsabakanın yeni bir hedef olduğunu dile getiren Palut, "Önümüzdeki haftadan itibaren gelecek yıl yapılacak Basketbol Şampiyonası için hazırlıklara başlayacağız. Yaklaşık 1 yıllık süremiz var. Özel gereksinimli her çocuğun sporla tanışıp en azından 1 branşı deneyimlemelerini istiyorum." diye konuştu.









- "Şampiyonadan madalyayla dönmeleri büyük gururdu"



Kulübün sporcularından 17 yaşındaki Bulut Bayraktar'ın annesi Gülşen Bayraktar ise 3 yıldır devam ettikleri eğitimler sayesinde oğlunun sosyal becerilerinde büyük artış yaşandığını dile getirdi.



Oğlunun antrenmanlara severek katıldığını kaydeden Bayraktar, "Şampiyonadan madalyayla dönmeleri bizim için büyük gururdu ama asıl önemli olan onların görünür olması ve toplum tarafından kabul görmesiydi. Burada çocuklarımız sadece spor yapmıyor, biz veliler de ortak sorunlarımızı paylaşarak birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

