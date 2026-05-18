        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'deki evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'taki bir apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen ve 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Saniye Aksu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'ta bir binanın 4. katında dün çıkan yangında, evde yalnız olduğu öğrenilen Saniye Aksu (42) dumandan etkilenmişti. Aksu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

