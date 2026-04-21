Eskişehir'deki okullarda 429 emniyet personeli görevlendirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de bulunan 203 okulda 429 personel görevlendirildi. Okullardaki güvenliğin artırılması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Kentte bulunan 203 okulda güvenliği artırmak ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 48 ekip ve 429 personel görevlendirildi. Kent merkezinde bulunan 46 okulda sertifikalı özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü personeli de görev alacak.

