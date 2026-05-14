        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'in geleceği "Eskişehir Sempozyumu" ile masaya yatırılıyor

        Eskişehir Valiliği koordinesinde, kentteki belediye, üniversiteler ve meslek odalarının iş birliğiyle düzenlenen "Eskişehir Sempozyumu", şehrin dünü, bugünü ve yarınını bilimsel bir bakış açısıyla ele almak üzere başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sempozyum tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Programda Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Açılışta konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentin köklü geçmişinin ve dinamik yapısının bilimsel zeminde ele alınmasının önemine değindi. Şehir sempozyumlarının akademik bir etkinlikten öte, kentin geleceğini sağlam temellere oturtma iradesi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yunus Emre'den Nasrettin Hoca'ya, Seyit Battal Gazi'den Sücaaddin Veli'ye kadar önemli bir mirası taşıyan şehrimiz; Karacahisar Kalesi, Kurşunlu Külliyesi ve Frigya gibi değerleriyle bir medeniyet merkezidir. Sempozyum kapsamında ele alınacak 42 ana tema, Eskişehir'in geleceğine yön verecek bir yol haritası oluşturacaktır. Güçlü sosyal yapımız ve yüksek yaşam kalitemizle örnek şehir kimliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz."


        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de kentin sanayi, ticaret, tarım ve turizmde sergilediği dengeli kalkınma modeline dikkati çekerek, Eskişehir'in hem gençler hem de emekliler için önemli bir yaşam merkezi olduğunu vurguladı.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise kentin üç üniversitesinin sadece "öğrenci kenti" kimliğiyle değil, bilimsel projeler ve toplumsal katkılarla şehirle bütünleştiğini ifade etti. ETO Başkanı Metin Güler ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de sempozyumun ekonomik ve kültürel hayata sağlayacağı katkılara vurgu yaptı.


        Programa; CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve çok sayıda paydaş kurum temsilcisi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Tepebaşı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 60 gözaltı kararı (2)
        Tepebaşı'nda şirket kurup paraları kripto hesaplara aktarmışlar
        Eskişehir'in genç nüfusu ülke ortalamasının altında Toplam 927 bin 956 nüfu...
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda 23 şü...
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda 23 şü...
        Eskişehir'de konut satışları arttı
