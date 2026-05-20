Eskişehir'in simgelerinden lüle taşı, Kültür Yolu Festivali'nde tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen atölye çalışmasıyla kentin simgelerinden lüle taşı katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.



Eskişehir Kültür Yolu Festivali, atölye, sergi ve çocuk etkinlikleriyle ziyaretçileri kültürel miras, geleneksel sanatlar ve teknoloji odaklı içeriklerle buluşturdu.



Festivalde gerçekleştirilen Lüle Taşı Atölyesi'nde Emre Mangaltepe tarafından Eskişehir'in simgelerinden lüle taşının tarihsel geçmişi ve işlenme teknikleri üzerine katılımcılarla bilgiler paylaşıldı.



Çocuklar ve yetişkinler için ayrı oturumlar halinde gerçekleştirilen atölyede, sepiolit minerali olarak bilinen ve özellikle Eskişehir çevresinde çıkarılan lüle taşının yumuşak dokusu sayesinde kolay işlenebildiği, kuruduktan sonra ise dayanıklı bir forma dönüştüğü katılımcılara aktarıldı.



Uygulamalı içeriklerle gerçekleştirilen programda ziyaretçiler, lüle taşının ince işçilik gerektiren üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu.



- Festival, etkinliklerle sürüyor



"ASELSAN Çocuk Şenliği" ise teknoloji ve bilimi çocuklarla bir araya getirdi.





Tekno Macera Tırı içerisinde kurulan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve dijital uygulamalar çocuklardan ilgi gördü.



Şenlik alanında yer alan "Mucitler Müzesi Sergi Alanı"nda insanlık tarihine yön veren icatlar ve mucitler tanıtıldı.



Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" deneyim alanı da çocuklara yeni nesil öğrenme ortamı sundu.



Olgunlaşma Enstitüleri Eskişehir'de hazırlanan "Kültür Yolundan Yunus'a Doğru" sergisi, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık anlayışını sanat aracılığıyla ziyaretçilerle buluşturdu.



Sergide Yunus Emre dönemi giysi koleksiyonunun yanı sıra minyatür, hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam sanatından oluşan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Festival kapsamında şarkıcı Haluk Levent de Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

