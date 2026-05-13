Eskişehirli lise öğrencisi davet aldığı ABD'de 2 hafta disiplinler arası eğitim görecek

ABD'deki Yale Üniversitesinin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Yale Young Global Scholars (Yale Genç Küresel Bilim İnsanları)" programına tam burslu olarak kabul edilen Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uğur Zaimoğlu, 2 hafta sürecek eğitimde bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve küresel meselelerle ilgili dersler alıp, seminer ve atölye çalışmalarına katılacak.





Mühendislik ve teknoloji alanlarına ilgi duyan 16 yaşındaki Zaimoğlu, bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülen "Üstün Yetenekliler Eğitim Programı"na (ÜYEP) katıldı.



Uğur Zaimoğlu, ÜYEP'te matematik, biyoloji, fizik ve kimya alanlarında akademisyenlerden eğitim aldı. Bu süreçte ilgi duyduğu alanlarda projeler geliştirmeye başlayan Zaimoğlu, çeşitli mobil oyunlar geliştirdi.



Zaimoğlu, projelerini ve öğrenim geçmişini kullanarak Yale Üniversitesinin "Yale Young Global Scholars" programına başvurdu.



Temmuz ayında başlayacak programa kabul edilen Zaimoğlu, 2 hafta sürecek disiplinler arası eğitimde bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve küresel meselelerle ilgili ders, seminer ve atölye çalışmalarına katılacak.



Uğur Zaimoğlu, AA muhabirine, İHA teknolojileri, nanoteknoloji, dijital girişimcilik ve uluslararası dayanışma ağı konularında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Okulunun İHA takım kaptanlığını üstlendiğini belirten Zaimoğlu, "Çeşitli yarışmalara katıldık, bazı destekler aldık. Yaklaşık 150 bin liralık maddi destek sağlandı. Bununla birlikte Model United Nations'ın dijital versiyonunu gerçekleştirdik. Bu projeyle 3 bin kişiye ulaştık ve 9 bin kişinin ilgisini çektik." dedi.



- "Mentörlerimiz arasında profesörler de yer alıyor"



Üzerinde çalıştığı 2 projesi bulunduğunu anlatan Zaimoğlu, şöyle devam etti:



"Bunlardan biri İHA'ların kutup, polar gibi bölgelerde yaşadığı buzlanma problemini çözmeye yönelik nanokarbon tabanlı yüzey çalışması. Bunun yanı sıra uluslararası nanoteknoloji konferanslarından birine katılmayı planlıyorum. Ayrıca benim gibi gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacak uluslararası bir dayanışma ağı üzerine çalışıyoruz. Bu ağda 16'dan fazla ülkeden üyelerimiz bulunuyor. Katılımcıların çoğu Harvard, Yale ve Princeton gibi programlarla bağlantılı kişilerden oluşuyor. Mentörlerimiz arasında profesörler de yer alıyor. Amacımız, gençlerin projelerini ve fikirlerini gerçek hayata dönüştürebilmeleri için kapalı ekosistemlerde bulunan imkanları daha erişilebilir hale getirmek."



"Yale Young Global Scholars" programına sosyal medya aracılığıyla ulaştığını kaydeden Zaimoğlu, başvuru sürecinde projelerini, akademik geçmişini ve motivasyon mektuplarını içeren yaklaşık 10 sayfalık bir dosya sunduğunu vurguladı.



Zaimoğlu, üniversite eğitimi için Cambridge gibi kurumları düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin bilim ve teknolojik olarak geliştiği çağda ben de bu sürecin parçası olmak, ülkeme faydalı işler kazandırmak istiyorum." diye konuştu.



Programa kabul edildiğini öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını ve önceki deneyimlerinden dolayı ret alacağını düşündüğünü anlatan Zaimoğlu, ailesi ve yakın çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmekten onur hissettiğini sözlerine ekledi.

