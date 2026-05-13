Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehirli lise öğrencisi davet aldığı ABD'de 2 hafta disiplinler arası eğitim görecek

        Eskişehirli lise öğrencisi davet aldığı ABD'de 2 hafta disiplinler arası eğitim görecek

        ABD'deki Yale Üniversitesinin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Yale Young Global Scholars (Yale Genç Küresel Bilim İnsanları)" programına tam burslu olarak kabul edilen Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uğur Zaimoğlu, 2 hafta sürecek eğitimde bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve küresel meselelerle ilgili dersler alıp, seminer ve atölye çalışmalarına katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehirli lise öğrencisi davet aldığı ABD'de 2 hafta disiplinler arası eğitim görecek

        ABD'deki Yale Üniversitesinin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Yale Young Global Scholars (Yale Genç Küresel Bilim İnsanları)" programına tam burslu olarak kabul edilen Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uğur Zaimoğlu, 2 hafta sürecek eğitimde bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve küresel meselelerle ilgili dersler alıp, seminer ve atölye çalışmalarına katılacak.


        Mühendislik ve teknoloji alanlarına ilgi duyan 16 yaşındaki Zaimoğlu, bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülen "Üstün Yetenekliler Eğitim Programı"na (ÜYEP) katıldı.

        Uğur Zaimoğlu, ÜYEP'te matematik, biyoloji, fizik ve kimya alanlarında akademisyenlerden eğitim aldı. Bu süreçte ilgi duyduğu alanlarda projeler geliştirmeye başlayan Zaimoğlu, çeşitli mobil oyunlar geliştirdi.

        Zaimoğlu, projelerini ve öğrenim geçmişini kullanarak Yale Üniversitesinin "Yale Young Global Scholars" programına başvurdu.

        Temmuz ayında başlayacak programa kabul edilen Zaimoğlu, 2 hafta sürecek disiplinler arası eğitimde bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve küresel meselelerle ilgili ders, seminer ve atölye çalışmalarına katılacak.

        Uğur Zaimoğlu, AA muhabirine, İHA teknolojileri, nanoteknoloji, dijital girişimcilik ve uluslararası dayanışma ağı konularında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Okulunun İHA takım kaptanlığını üstlendiğini belirten Zaimoğlu, "Çeşitli yarışmalara katıldık, bazı destekler aldık. Yaklaşık 150 bin liralık maddi destek sağlandı. Bununla birlikte Model United Nations'ın dijital versiyonunu gerçekleştirdik. Bu projeyle 3 bin kişiye ulaştık ve 9 bin kişinin ilgisini çektik." dedi.

        - "Mentörlerimiz arasında profesörler de yer alıyor"

        Üzerinde çalıştığı 2 projesi bulunduğunu anlatan Zaimoğlu, şöyle devam etti:

        "Bunlardan biri İHA'ların kutup, polar gibi bölgelerde yaşadığı buzlanma problemini çözmeye yönelik nanokarbon tabanlı yüzey çalışması. Bunun yanı sıra uluslararası nanoteknoloji konferanslarından birine katılmayı planlıyorum. Ayrıca benim gibi gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacak uluslararası bir dayanışma ağı üzerine çalışıyoruz. Bu ağda 16'dan fazla ülkeden üyelerimiz bulunuyor. Katılımcıların çoğu Harvard, Yale ve Princeton gibi programlarla bağlantılı kişilerden oluşuyor. Mentörlerimiz arasında profesörler de yer alıyor. Amacımız, gençlerin projelerini ve fikirlerini gerçek hayata dönüştürebilmeleri için kapalı ekosistemlerde bulunan imkanları daha erişilebilir hale getirmek."

        "Yale Young Global Scholars" programına sosyal medya aracılığıyla ulaştığını kaydeden Zaimoğlu, başvuru sürecinde projelerini, akademik geçmişini ve motivasyon mektuplarını içeren yaklaşık 10 sayfalık bir dosya sunduğunu vurguladı.

        Zaimoğlu, üniversite eğitimi için Cambridge gibi kurumları düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin bilim ve teknolojik olarak geliştiği çağda ben de bu sürecin parçası olmak, ülkeme faydalı işler kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

        Programa kabul edildiğini öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını ve önceki deneyimlerinden dolayı ret alacağını düşündüğünü anlatan Zaimoğlu, ailesi ve yakın çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmekten onur hissettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!

        Benzer Haberler

        Kadın girişimci, doğal taş bileklik yapımını epoksi sanatıyla birleştirerek...
        Kadın girişimci, doğal taş bileklik yapımını epoksi sanatıyla birleştirerek...
        Öğrenciler yorulmasın, fidanlar kurumasın diye muhtar kolları sıvadı Gündoğ...
        Öğrenciler yorulmasın, fidanlar kurumasın diye muhtar kolları sıvadı Gündoğ...
        Murano'dan Eskişehir'e gelen camlar, burada birer sanat eserine dönüşüyor A...
        Murano'dan Eskişehir'e gelen camlar, burada birer sanat eserine dönüşüyor A...
        Çöp kutusunun hemen yanındaki bisikletin sepeti atıklarla doldu Duyarsızlar...
        Çöp kutusunun hemen yanındaki bisikletin sepeti atıklarla doldu Duyarsızlar...
        "Hürmüz krizi alüminyum ve PVC sektörünü sarstı"
        "Hürmüz krizi alüminyum ve PVC sektörünü sarstı"
        Eskişehir'in tarihi Kuyucak mahallesinde Hıdırellez Şenliği Hem Osmanlı'dan...
        Eskişehir'in tarihi Kuyucak mahallesinde Hıdırellez Şenliği Hem Osmanlı'dan...