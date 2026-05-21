ESTÜ'de 19. Proje Fuarı ve Yarışması törenle açıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesince düzenlenen "19. Proje Fuarı ve Yarışması"nın açılış töreni gerçekleştirildi.



ESTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Fuaye Alanı'nda düzenlenen üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Açılışta konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bilgi üreten, araştıran, yenilik geliştiren ve topluma yön veren yapılar olduğunu söyledi.



Fuarda sergilenen projelerin üniversitenin temel misyonunun güçlü bir yansıması olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:





"2008 yılından bu yana düzenlenen Mühendislik Fakültesi proje fuarı ve yarışması yıllar içerisinde yalnızca bir öğrenci etkinliği olmasının ötesine geçmiş, öğrencilerimizin üretim kültürünü destekleyen, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren ve genç mühendis adaylarımızın vizyonlarını görünür kılan önemli bir platform haline gelmiştir."



Özcan, bu yıl fuarda 187 projenin sergilendiğini ifade ederek, "Farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerimizin geliştirdiği bu çalışmalar; akademik özgünlük, toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve sanayiye uygulanabilirlik açısından son derece kıymetli bir çeşitliliği ortaya koymaktadır." diye konuştu.



ESTÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Türkiye'de 22'nci sırada yer aldığını kaydeden Özcan, şunları kaydetti:





"Eskişehir Teknopark bölgesinde üniversite öğretim elemanlarımızın 25 firması yer almakta ve sanayimize bu anlamda önemli kazanımlar sağlamaktayız. URAP 2025-2026 Türkiye sıralamasında değerlendirmeye alınan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi, 4 yıl önce 24. sıradayken bugün 10. sırada."



- "Eskişehir, Türkiye'nin en önemli üretim ve teknoloji merkezlerinden"



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise rekabet ortamında başarının anahtarının bilgiyi kullanma yeteneği olduğunu bildirdi.



Küpeli, son yıllarda üniversitelerden sanayiye aktarılan projelerin niteliğindeki değişime dikkati çekerek, "Eskişehir, güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve köklü üniversiteleriyle Türkiye'nin en önemli üretim ve teknoloji merkezlerindendir. Bizler de EOSB olarak üniversite-sanayi işbirliğini son derece kıymetli görüyor ve önemsiyoruz." diye konuştu.



Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın da fuarda 53'ü sanayi, 30'u sürdürülebilirlik temalı 400 öğrencinin hazırladığı 187 proje sergilendiğini dile getirdi.



Projelerin 80'e yakınının, TÜBİTAK 2209-A ve 30'dan fazlasının da TÜBİTAK 2209-B kapsamında desteklendiğini vurgulayan Apaydın, "Bu tablo bize proje kültürünü lisans seviyesinde öğrencilerimize yaymaktan, onları bu sürecin içerisine almak için attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." dedi.



Program, fuara destek veren firma temsilcilerine sertifika verilmesiyle sona erdi.

