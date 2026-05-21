        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 21.05.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Zafer Mahallesi'nde dün Gaffar Okkan Caddesi'nden Karahan Sokak'a dönüş yapan Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı hafif ticari aracın kaldırımda yürürken çarptığı Şerafettin Tüten (71), tedavi altına alındığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yolun karşısına geçmeye çalışırken aynı aracın çarptığı Halime M. (57) ve Vildan K'nin (34) ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Kaza anı, güvenlik kamerasında

        Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, Hatice A. yönetimindeki hafif ticari aracın önce yolun karşısına geçmeye çalışan Halime M. (57) ve Vildan K'ye ardından kaldırımda yürüyen Şerafettin Tüten'e çarptığı anlar yer aldı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hatice A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

        Hatice A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

