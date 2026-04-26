Kadın akrobasi pilotu Şener, Dünya Pilotlar Günü'nde gösteri uçuşu yaptı

Dünya Pilotlar Günü kapsamında kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki program kapsamında, "Amatör, Sportif ve Kültürel Havacılık Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda, gösteri pilotu Andy Goodall, Emirates Hava Yolları kaptan pilotu Macit Özalp ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özgen konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikler çerçevesinde kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu. Gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

