Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli Eskişehir'de tutuklandı

        Giriş: 20.05.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Türkiye'ye uyuşturucu girişinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan M.F'nin midesinde taşıdığı uyuşturucuyu Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaşıldı.

        Şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince düzenlenen operasyonla Eskişehir'de yakalandı.

        Şüphelinin hastanede yapılan tetkiklerinde, mide ve bağırsaklarında 40 parça yabancı madde bulunduğu belirlendi.

        Bunun üzerine müşahede altına alınan şüpheliye 18 saat süren müdahalede bulunuldu ve vücudundan 40 parça çıkarıldı.

        Şüphelinin midesinden çıkarılan parçaların içinden 322,81 gram afyon sakızı ve 49 metadon hap ele geçirildi.

        M.F. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.F, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

