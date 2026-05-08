        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden sanığın yargılanması sürüyor

        Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.E.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bu eylemle anılmanın itibarımı zedelemesi tarif edilemez bir acı veriyor. Bir kadının dini inançları üzerinden yargılanıyor olmak, benim için utanç verici. Memleketimden uzak bir cezaevinde kalmak beni zorluyor. Bir hanımefendiyi hedef almak haddimiz değildir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Müşteki vekilleri ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın paylaşımıyla Güneş'in şahsi ve manevi değerlerini aşağıladığını savundu ve cezalandırılmasını istedi.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın söz konusu sosyal medya hesabını kullandığının teknik incelemelerle sabit olduğunu söyledi.

        Mütalaada, sanığın paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve "kamu görevlisine ve dini inançları nedeniyle alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

        Savcı, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

        Hakim, dosyadaki delil durumu ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık M.E.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmederek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Sanık M.E.K, 8 Şubat'ta Erzurum'da yakalanmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, M.E.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        İddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelinin cep telefonunda gerçekleştirilen incelemede, paylaşım tarihinde sosyal medya hesabına kendisinin giriş yaptığı, hesabının çalındığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.

        Ayrıca sanığın daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesince 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 22 Eylül 2023'te kesinleştiği belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

