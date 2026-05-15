Mihalgazi'de Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu düzenlendi
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu gerçekleştirildi.
Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ve Koşusu Mihalgazi Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenginin sunulmasıyla başladı.
Atatürk Caddesi'nden başlayan etkinlik, Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Anadolu Lisesi önünde sona erdi.
Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hüseyin Çobanoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
