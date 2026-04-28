Sarıcakaya'da seraya zarar verdiği iddia edilen zanlı aranıyor
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki 5 dönümlük seraya zarar verdiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
F.T, ilçedeki Gürcin mevkisinde bulunan 5 dönümlük serasına geldiğinde örtünün kesilip yakıldığı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, inceleme yaptı.
Jandarma, seraya zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
