        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Eskişehir'de cezaevlerini inceliyor

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Eskişehir'deki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyonlarının, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun alt komisyonu olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

        İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 1990 yılında kanunla kurulmuş bir komisyon olduğunu kaydeden Alkayış, "Komisyonun kurulduğu her yasama döneminde de mutlaka bir gelenek olarak hükümlü ve tutuklu haklarını korumak adına alt komisyon kurulmuş. Komisyonumuz özellikle insan hakları boyutuyla hükümlü ve tutukluların eğer hükümlü ise cezalarının insan hak ve onuruna yakışır şekilde infaz edilmesi, infazdan sonra topluma kazandırılması, cezaevine girdiği zaman eğer bir işi varsa bu işini kaybetmemesi, herhangi bir işi yoksa da mümkünse bir iş sahibi olması için gerekli ıslah tedbirlerinin alınması, eğer tutuklu ise de tutukluluk süresi boyunca da insan haklarına uygun şekilde bir muameleye tabii tutulmasını takip ediyor." diye konuştu.

        Dışarıdaki vatandaşlar açısından çok görülmeyen fakat hükümlü ve tutuklular için çok kıymetli olan bazı haklar olduğunu dile getiren Alkayış, şöyle devam etti:

        "Bunların tam yerinde ve zamanında insan hakları yönüyle yerine getirildiğini takip ediyoruz. İnsan hakları konusu her gün kendini yenileyen, ilerleyen bir alan. Durağan bir alan değil. Dün konuştuğumuz konu, bugün gündemden düşebiliyor veyahut da çok önemli bir duruma gelebiliyor. Türkiye, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu kurarak, insan hakları yönüyle anayasamız ile uluslararası anlaşmaların uyumunu sağlama, yine içeride de milli uygulamalarımızla eşgüdümü sağlama, insan hakları yönüyle yapılan bir şikayet varsa tarafları dinleme, inceleme yapma yetkisine sahip."

        Bu kapsamda ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını aktaran Alkayış, "28. dönemde bu 12. incelememiz. İncelemelerimizden sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzü davet ederek raporlarımızı kendileriyle müzakere ediyoruz. Sonra da bunu raporlaştırıp TBMM'ye ve kamuoyuna açıklıyoruz. İncelememizde, hükümlü ve tutukluların sağlığa erişim hakkı, koğuşların sayısı, kalabalığı, nakiller, görüşmelerin tam ve istenildiği oranda yapılıp yapılmaması konularına bakıyoruz." dedi.

        Alkayış, Eskişehir'de 2 cezaevinde incelemelerinin olacağına değinerek, "Komisyonumuza 206 başvuru var. Biz de bu başvuruların içeriğini milletvekili arkadaşlarımızla inceleyip daha sonra rapora dönüştüreceğiz. Yaptığımız çalışmaların ülkemizdeki insan haklarının daha da ileriye taşınmasına katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Alkayış'a, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

