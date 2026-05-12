        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez'den "Sakaryabaşı" açıklaması

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kuruma noktasına gelen Sakaryabaşı su kaynağının, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen mühendislik çalışmalarıyla yeniden eski görünümüne kavuştuğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile birlikte Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda incelemelerde bulundu.

        Dönmez ve beraberindekiler, "Sakaryabaşı Kaynak Koruma ve Mesire Havuzu Rehabilitasyon Projesi"yle yeniden eski görünümüne kavuşan alana ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'dan bilgi aldı.

        Dönmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin Eskişehir'in ve ülkenin çok değerli doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

        Geçen yıl bölgeye gelindiğinde bu manzaranın olmadığını kaydeden Dönmez, "Adeta kurumuş bir Sakaryabaşı söz konusuydu. Maalesef ilçe belediyemizin talihsiz bir girişimi neticesinde kaynağımız kurumayla karşı karşıya kalmıştı. DSİ Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürümüz ve sayın Bakanımız sürece müdahale ederek burada kuruyan su kaynaklarının yeniden can bulması için ciddi bir mühendislik çalışması yaptı." diye konuştu.

        Türkiye tarihinde önemli girişimlerden birisine şahitlik ettiklerini vurgulayan Dönmez, "Tabii Sakarya Nehri sadece bir kaynaktan beslenmiyor. Ama en büyük kaynaklarından birisi burada yüzlerce 'göze' tabir ettiğimiz kaynaktan su akışı başlıyor. Ardından tabii yan kollar, yan derelerle birlikte Sakarya Nehri'ne yine kentimizin içerisindeki diğer kaynaklarla birlikte dönüşüyor." dedi.

        Dönmez, bölgenin başta Çifteler ilçesi olmak üzere Eskişehir'de yaşayanlar açısından tazelenme ve mesire yeri olarak da vatandaşlarca yoğun bir şekilde kullanıldığını dile getirerek, "Onların, bu kaynağın mühendislik çalışması neticesinde eski haline dönmesinden dolayı sevinçlerini bugün bir kez daha şahitlik ediyoruz. Tekrar başta sayın Bakanımız başta olmak üzere ki biliyorsunuz, birkaç ay önce çalışmaları burada yerinde izlemişti. DSİ Genel Müdürüne, Bölge Müdürümüz Kağan beye ve ekibine huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Sakarya eskiden olduğu gibi debisi bol, bize heyecan ve mutluluk vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Vatandaşlara çağrıda bulunan Dönmez, "Bu kaynaklar hepimizin müşterek malı, lütfen gözümüz gibi koruyalım. Çevremizi ve suyumuzu temiz tutalım. Burada aynı zamanda balıkçılık da yapılıyor. 1970'lı yıllarda Ankara Üniversitemizin bir girişimiyle burada kültür balıkçılığı da yapılıyor. Bu çalışmaların neticesinde yine oradaki balık varlığı sayısı da tekrardan artış göstermeye başladı. Ben bu vesileyle tabii süreci başından bu tarafa takip eden milletvekili arkadaşlarımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, ilçe yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Dönmez'e, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
