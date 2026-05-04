Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'nden Anneler Günü etkinliği

Türk Kızılay Eskişehir Şubesi tarafından Anneler Günü kapsamında söyleşi düzenlendi.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, eğitimci-yazar Dilek Cesur'un konuk olduğu etkinlikte annelik kavramı, toplumsal dayanışma ve kadınların hayattaki güçlü rolü ele alındı.





Programda konuşan Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy, Türk Kızılay'ın yalnızca afet anlarında değil hayatın her alanında insanın yanında olduğunu vurguladı.



Temizsoy, "Kızılay aslında kurumsallaşmış bir anne şefkatidir. Amacımız sadece yardım etmek değil insan onurunu koruyarak, incitmeden ve eksiltmeden yanında olabilmektir". ifadelerini kullandı.



Etkinlikte ayrıca Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'nin yürüttüğü sosyal projeler de tanıtıldı.



Eğitimci-Yazar Dilek Cesur ise anneliğin birey ve toplum üzerindeki etkilerine değinen bir konuşma gerçekleştirdi.



