14 yaşındaki milli karateci Muhammed Eymen Karaoğlu'nun gözü uluslararası başarıda

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te karateye başladıktan kısa süre sonra önemli başarılara imza atan 14 yaşındaki milli sporcu Muhammed Eymen Karaoğlu, 2-5 Temmuz'da Hırvatistan'da düzenlenecek WKF Dünya Gençlik Ligi'nde altın madalya hedefliyor.





Yaklaşık 2,5 yıl önce bir yakınının tavsiyesiyle karateye başlayan Gaziantep Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Eymen Karaoğlu, derslerinden artakalan zamanlarda Talat Özkarslı Spor Salonu'nda antrenör Murat Batuhan Kozan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.



Performansıyla kısa sürede dikkati çeken genç sporcu, katıldığı organizasyonlarda dereceler elde etti.



İki yıl önce İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Çocuk Karate Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Muhammed Eymen, bu sene Antalya'da 24-29 Mart'ta düzenlenen Yeşilay Metin Demir Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.



Başarılı sporcu, 2-5 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek WKF Dünya Gençlik Ligi'nde Türkiye'yi temsil ederek kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.









- "Karate öz güvenimi geliştiriyor"



Muhammed Eymen Karaoğlu, AA muhabirine, karateye başladıktan kısa süre sonra dereceler elde ettiğini söyledi.



Karate sayesinde öz güveninin arttığını ifade eden Muhammed Eymen, şöyle konuştu:





"Karate öz güvenimi geliştiriyor, hayatıma farklılık katıyor. Yaşıtlarım dışarıda gezerken ben buraya gelip antrenman yapıyorum, derslerime çalışıyorum. Hayatımı düzene sokuyor ve bana sorumluluk kazandırıyor. Organizasyonlara katılmak gurur veriyor. Tribünlerin desteği beni heyecanlandırıyor, bu da çok hoşuma gidiyor. Şampiyon olduktan sonra milli takıma gideceğimin kesinleşmesi beni çok duygulandırdı, hatta ağladım. Kendimi çok hafiflemiş hissettim."











- "Kendini tamamen spora ve eğitime adamış biri"



Karate antrenörü Murat Batuhan Kozan ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığını belirtti.



Sporcularını uluslararası organizasyonlara hazırladıklarını ifade eden Kozan, şunları kaydetti:



"Sporcumuz kısa sürede önemli başarılar elde etti. Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası dereceler kazandı. Temmuz ayında düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Muhammed, kendini tamamen spora ve eğitime adamış bir sporcu. Ailesi de en büyük destekçisi."



Sporda ailenin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Kozan, gençlerin spor sayesinde sosyal medya ve telefon kullanımından uzaklaştığını sözlerine ekledi.









- Anne ve babadan tam destek



Baba Fatih Karaoğlu, spor sayesinde oğlunun sosyal medya ve telefon kullanımının azaldığını belirtti.



Oğlunu takdir ettiğini ifade eden Karaoğlu, "Bu süreçte davranışları olumlu yönde değişti. Biz de anne ve babası olarak destek olduk. Oğlum antrenmanlara giderken mutlu oluyor, eve geldiğinde yaşadıklarını bizimle paylaşıyor. Onun mutluluğu aile olarak bize de yansıyor." şeklinde konuştu.

