160 yıllık camide bayramlaşma töreni

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni, 160 yıllık tarihi Dervişiye Camisi’nde gerçekleştirildi.



İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'nun ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programı, cuma namazının ardından cami avlusunda yapıldı.



Osmanlı mimarisiyle 1866 yılında inşa edilen ve ilçenin en köklü tarihi yapıları arasında yer alan Dervişiye Camisi, 6 Şubat depremlerinde zarar görmesinin ardından yeniden inşa edildi. Bayramlaşma töreni de yenilenen tarihi camide gerçekleştirildi.



Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri topluca Deprem Şehitliği ile şehitliği ziyaret ederek dua etti.

