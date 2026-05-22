Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri 160 yıllık camide bayramlaşma töreni

        160 yıllık camide bayramlaşma töreni

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni, 160 yıllık tarihi Dervişiye Camisi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        160 yıllık camide bayramlaşma töreni

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni, 160 yıllık tarihi Dervişiye Camisi’nde gerçekleştirildi.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'nun ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programı, cuma namazının ardından cami avlusunda yapıldı.

        Osmanlı mimarisiyle 1866 yılında inşa edilen ve ilçenin en köklü tarihi yapıları arasında yer alan Dervişiye Camisi, 6 Şubat depremlerinde zarar görmesinin ardından yeniden inşa edildi. Bayramlaşma töreni de yenilenen tarihi camide gerçekleştirildi.

        Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri topluca Deprem Şehitliği ile şehitliği ziyaret ederek dua etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te aranan 7 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te aranan 7 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te 'Narko-Alan' uygulaması: 75 araca 3 milyon TL ceza
        Gaziantep'te 'Narko-Alan' uygulaması: 75 araca 3 milyon TL ceza
        Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 46 kesim, 15 hayvan satış yeri belirlendi
        Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 46 kesim, 15 hayvan satış yeri belirlendi
        Gaziantep'te kaçan kurbanlık dana hastane bahçesinde yakalandı
        Gaziantep'te kaçan kurbanlık dana hastane bahçesinde yakalandı
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' göreve hazır
        Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' göreve hazır