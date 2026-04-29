Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Araban'da karpuz üreticilerine karpuz fidesi dağıtıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde karpuz üreticilerine yüzde 50 hibeli fide dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçede bitkisel üretimin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli 150 bin fidan için Araban Belediyesi Pazar Yeri'nde tören düzenlendi.

        Dağıtılan fidelerle, bölgede karpuz üretiminin artırılması ve çiftçi üzerindeki maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.


        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Desteğin önemli olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arabanlı çiftçilerimize sağladığı desteklerle çiftçilerimizin maliyet yükünü azaltıyor. Arabanlı çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek, tarımsal verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kapsamlı destek programları uygulamaktadır. Bu destekler özellikle mazot, tohum, gübre, fide ve hayvancılık alanlarına yoğunlaşmaktadır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

