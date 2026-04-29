Araban'da karpuz üreticilerine karpuz fidesi dağıtıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde karpuz üreticilerine yüzde 50 hibeli fide dağıtıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçede bitkisel üretimin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli 150 bin fidan için Araban Belediyesi Pazar Yeri'nde tören düzenlendi.



Dağıtılan fidelerle, bölgede karpuz üretiminin artırılması ve çiftçi üzerindeki maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.





Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.



Desteğin önemli olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:



"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arabanlı çiftçilerimize sağladığı desteklerle çiftçilerimizin maliyet yükünü azaltıyor. Arabanlı çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek, tarımsal verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kapsamlı destek programları uygulamaktadır. Bu destekler özellikle mazot, tohum, gübre, fide ve hayvancılık alanlarına yoğunlaşmaktadır."







