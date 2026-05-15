        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Avrupa satranç şampiyonu Beren, "Büyük Usta" olmak için çalışıyor:

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Avrupa şampiyonu milli satranççı Beren Kalyoncu, dünya şampiyonluğu ve "Büyük Usta" (GM) hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Gaziantep'te yaklaşık 5 yıl önce ağabeyinden etkilenerek satranca başlayan lise 9. sınıf öğrencisi Kalyoncu, 10 yaşında katıldığı Türkiye şampiyonasında milli takıma seçildi ve 11 yaşında Avrupa ikincisi oldu.

        Daha sonra katıldığı turnuvalarda 100'e yakın madalya ve kupanın sahibi olan Kalyoncu, 13 yaşında Women Candidate Master (WCM) (Kadın Usta Adayı) unvanı elde etti, 26 Nisan-6 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Trogir kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 15 yaş kızlar kategorisinde birinci, genel kategoride de dördüncü oldu.

        Ailesinden aldığı destek ve elde ettiği başarılarla satranca olan tutkusu artan Kalyoncu, dünya şampiyonluğu ve "Büyük Usta" hayalini gerçekleştirmek için günde 4 saat online antrenman yapıyor.




        - "Başarılı olduğum için çok mutluyum"

        Beren Kalyoncu, AA muhabirine, satrancın yanı sıra hobi olarak tenis ve yüzme branşlarıyla da ilgilendiğini söyledi.

        Satranç oynamayı ağabeyinden öğrendiğini ve birlikte maçlar yaptıklarını dile getiren Kalyoncu, bu sporda sabır ve odaklanmanın önemine işaret etti.

        Gelecek yıl 24 Mayıs-6 Haziran'da Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Avrupa Kadınlar Bireysel Satranç Şampiyonası'na hazırlandığını dile getiren Kalyoncu, "Online maç yapıyorum. Kitaplardan bulmaca çözüyorum. 'Büyük Usta' unvanını elde etmek istiyorum. Bu kadar derece elde etmemdeki duygu tarif edilemez. Başarılı olduğum için çok mutluyum." dedi.





        - Lakabı Judit Polgar

        Anne Filiz Kalyoncu ise kızının disiplinli ve çalışkan biri olduğunu söyledi. Beren'in hedefine ulaşmak için çok çalıştığını dile getiren Kalyoncu, şunları söyledi:


        "Bayrağını yükseltmek istiyor. Ülkesini seven bir çocuk. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 'Büyük Usta' olmayı çok istiyor, hatta biz satrancın büyük kadın ustası Judit Polgar'ın ismini lakap taktık. İnşallah kızım kadın satranç ustası olur. Sonuna kadar kızımı destekliyorum. Maddi, manevi çok yıpratıcı bir süreç ama yine de kızım ve çocuklarım için elimden geleni yapıyorum. İnşallah da iyi yerlere geleceğini umuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

