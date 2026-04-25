Babasına özenip marangoz oldu, 18 yaşında kreşi andıran "çocuk atölyesi" kurdu

BEYZA KAYNARPUNAR - Çocuk yaşlardan itibaren baba mesleği olan marangozluğa ilgi duyan 18 yaşındaki Ayşe Sude Demir, Gaziantep'te açtığı atölyede çocuklara marangozluk deneyimi yaşatıyor.



Çocukluk yıllarından itibaren okul dışında kalan zamanlarında marangoz babasının atölyesinde vakit geçiren Demir, zamanla kendi oyuncaklarını babasının da yardımıyla yapmaya başladı.



Günden güne ilgisi meraka dönüşen Demir, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen babasından marangozluğun inceliklerini öğrendi.



Mesleğe olan sevgisi gün geçtikçe artan ve bu tutkusunu mesleğe dönüştürmek isteyen Demir, bir süre sonra kendi atölyesini açma hayali kurmaya başladı.



Demir, Nizip Spor Lisesinden mezuniyetinin ardından uzun süredir zihninde şekillendirdiği kendi atölyesini kurma hayalini ailesiyle paylaştı.



Bir süre sonra ailesinin desteğiyle ocak ayında duvarlarındaki süslemeler itibarıyla kreşi andıran kendi marangozluk atölyesini açan Demir, burada kendisi gibi küçük yaşlarda marangozluğa ilgi duyan çocuklara uygulamalı deneyim kazandırıyor.



3-6 yaş grubundaki çocuklara ebeveynleriyle, daha üst yaş gruplarına ise ustalarla çocuklara marangozluk deneyimini aktaran ve kendi oyuncaklarını yapma imkanı sağlayan genç girişimci Demir, aynı zamanda 4 kişiye de istihdam sağlıyor.



- Baba mesleğini çocuklara öğretiyor



Ayşe Sude Demir, AA muhabirine, mesleğini sürdürmenin yanı sıra üniversite sınavına da hazırlandığını söyledi.



Mesleğinde 37 yıldır marangozluk yapan babasını örnek aldığını dile getiren Demir, "Çocukken babamın atölyesine gittiğim zamanlar hep 'Kendim atölyem olur mu?' diye düşünüyordum. Daha sonra yaşım ilerledikçe bu fikrimi ailemle paylaştım ve destekleriyle bu atölyeyi açtım. Çocukken babamdan öğrendiğim marangozluğu, şimdi başka çocuklar da benden öğrensin diye çalışıyorum." şeklinde konuştu.



Demir, özellikle kendisi gibi bu mesleğe ilgi duyan çocuklara marangozluğu tanıtmayı amaçladığını belirterek, atölyede çocuklara el becerilerini geliştirmelerine fırsat sunduğunu ifade etti.



- "Çocuklar kısa süre de olsa telefondan uzak bir hayat sürdürüyor"



Çocukların atölyede eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:



"Bu atölyeyi çocuklara yönelik yapmamın en büyük sebebi, günümüzde teknoloji bağımlılığının artması aslında. Çocuklar buraya geldiklerinde kısa süre de olsa telefondan uzak bir hayat sürdürüyor ve bir şeyler öğrenme çabasına giriyor. Atölyeye girdikleri anda etrafa heyecanlı bakışlar atıyorlar. Buranın onların ilgisini çekmesi beni çok mutlu ediyor. Buraya geldiklerinde matkap tutmayı, çivi çakmayı ve bir şeyi yapıştırmayı bile bilmezken, buradan kendi yaptıkları oyuncaklarla mutlu şekilde ayrılıyorlar."



Demir, babasından öğrendiği mesleği yeni nesillere aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve atölyesinin sadece üretim alanı değil, aynı zamanda öğrenme ve gelişim ortamı olduğuna dikkati çekti.



Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Demir, "Atölyeden içeri girdiğimde ve ahşap kokusunu hissettiğimde babamla beraber yaptıklarım aklıma geliyor. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyorum ve sınavın stresini atölyemde atabiliyorum. İş yerimden çıktıktan sonra derslerime, sabahları da buraya gelip işime bakıyorum." diye konuştu.



- Çocuklar atölyeden memnun



Eğitimlere katılan çocuklardan Mustafa Meriç Varlık, atölyeye kardeşiyle sürekli geldiklerini söyledi.



Atölyede güzel vakit geçirdiğini anlatan Meriç, "Benim marangozluğa ilgim var. Sude abla sayesinde marangozluğa olan ilgimi ortaya çıkarıyorum. Ahşaptan kendi istediğim oyuncağı yaptım. Burası çok yaratıcı bir yer, istediğimiz oyuncağı yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Lina Gözey ise atölyede istediği oyuncağı yapma fırsatı olduğunu belirterek, "Burayı çok seviyorum. Oyuncak satın almak yerine burada kendi oyuncağımı yapıyorum." dedi.

