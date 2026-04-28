        Başkan Şahin "Yetenek Kaşifi" programının veli bilgilendirme toplantısına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yürütülen "Şehrim Okulum" projesinde pilot il olarak seçilen kentte, "Yetenek Kaşifi" programı için Nihan Suzan Sipahi Anaokulu'nda veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, program içeriği, spor ve eğitim altyapıları ilgili detaylar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuk ve gençler için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Şahin, "İstikametimiz iyi belirlersek, birbirimiz ile safları sıklaştırırsak, birbirimizi çok iyi anlarsak, hedefimizi koyarsak, rüzgar nereden gelirse gelsin, hedefe doğru hızla gideceğiz. Tesislerimiz artık olgunlaştı. Hem sayısal itibariyle hem de nitelik ve nicelik itibariyle. Evlatlarımız çok kıymetli. Bir annenin, bir babanın çocuğa vereceği en güzel şey onu iyi yetiştirmek. Çocuk kendi yeteneğine göre keşfedildiğini gördüğü zaman gözünün içi gülüyor, yaptığı işten mutlu oluyor. Günün sonunda evde huzur oluyor. Bu çocukları kendi doğuştan getirdiği kabiliyetine göre bir yolculuğa çıkarmamız gerekiyor. Bu yolculukta da en az zararla gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
        Gaziantep'te otomobille yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
        Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs takla attı
        Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs takla attı
        Şahin, "şehrim okulum" projesi kapsamında velilerle buluştu
        Şahin, "şehrim okulum" projesi kapsamında velilerle buluştu
        Şehitkamil Belediyesi'nden sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme de...
        Şehitkamil Belediyesi'nden sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme de...
        Gaziantep Belediye Spor Kulübü'nün yeni hedefi: 10 bin başarı
        Gaziantep Belediye Spor Kulübü'nün yeni hedefi: 10 bin başarı