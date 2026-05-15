Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyor

        Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyor

        Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyor

        Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te devam ediyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto Gaziantep Bisiklet İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen yarış, Galle Park'ta sürüyor.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bu tür spor faaliyetlerinin kent için önemli olduğunu söyledi.

        Gençleri spor faaliyetlerine yönlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran belirten Bozgeyik, "Bu şehri spor şehri yapacağız ve 700 bin gencimizi sporun her branşıyla tanıştıracağız. Bu şehirden şampiyonlar çıkaracağız. Önce Gaziantep'ten sonra Türkiye'den çıkacak ve ay-yıldızı bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı Avrupa'da ve dünyada olimpiyat şampiyonu. Bu şehir şampiyonlarında dinletilecek gençleri yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporu yaşamın bir parçası yapmak için kurumlar arası işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

        Genç ve spor dostu bir şehir olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Bir kere sporun kaybedeni yok. Sporda herkes birinci, özellikle bu bisikletse. Şu anda dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin, gelişmiş ülkeler artık bisikleti bir spor aracı değil, bir ulaşım aracı olarak kullanıyor. Hava kirlenmiyor. Geçen hafta biz bir süper hücre yaşadık, hortumlar gördük, çünkü doğayı streslendiriyoruz. Havayı, toprağı ve suyu kirletiyoruz. Havanın kirlenmemesi için sporu hayatın bir parçası yaparken bisikleti de ulaşım aracı yapacak şekilde kazan kazan dediğimiz bir modele geçmemiz gerekiyor."

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat da organizasyonda emeği geçen kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, bu tarz yarışmaların spor kültürünün gelişmesine ve şehrin tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Yarışmalarda, 17 Yaş Erkekler Bireysel Klasmanı'da birinci Mert Eryılmaz, ikinci Mehmet Bekir Çetindaş, üçüncü Muhammed Raşit Alaşahin, 17 Yaş Erkekler Takım Klasmanı'nda birinci Trkou Şeker Kulübü, ikinci Gebiz Spor Kulübü, üçüncü Selçuklu Belediyespor Kulübü, 19 Yaş Erkekler Bireysel Klasmanı'nda birinci Muhammed Emir Emişçi, ikinci Muhammed Umut Demircan, üçüncü Ege Erülkü, 19 Yaş Erkekler Takım Klasmanı'nda birinci Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve ikinci Antalya Gençlik Spor Kulübü oldu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Şahinbey'de gençlerle buluştular
        Şahinbey'de gençlerle buluştular
        ANKA'dan hemşirelere teşekkür
        ANKA'dan hemşirelere teşekkür
        Gaziantep'te öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı
        Gaziantep'te öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı
        Piyasaya aldırış etmedi, uygun fiyata sebze meyve satışı yaparak gönülleri...
        Piyasaya aldırış etmedi, uygun fiyata sebze meyve satışı yaparak gönülleri...
        Gaziantep'te "Visit Gaziantep Turizm Uygulaması"nın tanıtımı yapıldı
        Gaziantep'te "Visit Gaziantep Turizm Uygulaması"nın tanıtımı yapıldı
        Visit Gaziantep uygulaması için tanıtım programı düzenlendi Kentin tüm turi...
        Visit Gaziantep uygulaması için tanıtım programı düzenlendi Kentin tüm turi...