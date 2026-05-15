Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te devam ediyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto Gaziantep Bisiklet İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen yarış, Galle Park'ta sürüyor.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bu tür spor faaliyetlerinin kent için önemli olduğunu söyledi.



Gençleri spor faaliyetlerine yönlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran belirten Bozgeyik, "Bu şehri spor şehri yapacağız ve 700 bin gencimizi sporun her branşıyla tanıştıracağız. Bu şehirden şampiyonlar çıkaracağız. Önce Gaziantep'ten sonra Türkiye'den çıkacak ve ay-yıldızı bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı Avrupa'da ve dünyada olimpiyat şampiyonu. Bu şehir şampiyonlarında dinletilecek gençleri yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporu yaşamın bir parçası yapmak için kurumlar arası işbirlikleri yaptıklarını söyledi.



Genç ve spor dostu bir şehir olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:



"Bir kere sporun kaybedeni yok. Sporda herkes birinci, özellikle bu bisikletse. Şu anda dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin, gelişmiş ülkeler artık bisikleti bir spor aracı değil, bir ulaşım aracı olarak kullanıyor. Hava kirlenmiyor. Geçen hafta biz bir süper hücre yaşadık, hortumlar gördük, çünkü doğayı streslendiriyoruz. Havayı, toprağı ve suyu kirletiyoruz. Havanın kirlenmemesi için sporu hayatın bir parçası yaparken bisikleti de ulaşım aracı yapacak şekilde kazan kazan dediğimiz bir modele geçmemiz gerekiyor."



Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat da organizasyonda emeği geçen kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, bu tarz yarışmaların spor kültürünün gelişmesine ve şehrin tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.



Yarışmalarda, 17 Yaş Erkekler Bireysel Klasmanı'da birinci Mert Eryılmaz, ikinci Mehmet Bekir Çetindaş, üçüncü Muhammed Raşit Alaşahin, 17 Yaş Erkekler Takım Klasmanı'nda birinci Trkou Şeker Kulübü, ikinci Gebiz Spor Kulübü, üçüncü Selçuklu Belediyespor Kulübü, 19 Yaş Erkekler Bireysel Klasmanı'nda birinci Muhammed Emir Emişçi, ikinci Muhammed Umut Demircan, üçüncü Ege Erülkü, 19 Yaş Erkekler Takım Klasmanı'nda birinci Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve ikinci Antalya Gençlik Spor Kulübü oldu.









