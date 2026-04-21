Cam fobisini yenip kurduğu atölyede üretime başladı

FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te deprem sonrası oluşan cam korkusunu aşarak kendi atölyesini kuran girişimci Meryem Kazak, imal ettiği ürünleri satarak gelir elde ediyor.





Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan 45 yaşındaki Kazak'ın evi yıkıldı. Depremin ardından cam kırılma seslerine karşı hassaslaşan ve panikatak yaşayan Kazak, uzun süre camdan uzak durdu.



Cam fobisini yenmek için 10 yaşındaki kızının katıldığı Merveşehir Halk Eğitimi Merkezi'ne giden Kazak, burada açılan Alevli Cam Atölyesi'nde korkularıyla yüzleşerek camla yeniden temas kurdu.



Kazak, eğitimlerin ardından, eşi başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezinin desteğiyle kendi cam atölyesini hayata geçirdi.



İstanbul'dan temin ettiği camları yüksek ısıda eriterek boncuklara dönüştüren Kazak, bileklikten kolyeye, anahtarlıktan dekoratif objelere kadar birçok ürün tasarlıyor.



Ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa sunan girişimci, Türkiye'nin farklı illerinden sipariş alıyor.



Atık camları da değerlendiren Kazak, bu parçaları yeniden işleyerek çiçek ve dekoratif figürlere dönüştürüyor. Kazak, böylece hem üretim yapıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.



Zaman zaman yoğun talep aldığını belirten Kazak, belediyelerin açtığı stantlarda da ürünlerini sergiliyor.



- "Şirket sahibi olmaya doğru ilerliyorum"



Kazak, AA muhabirine, en büyük hayalinin bir hobi kafe açmak olduğunu belirterek, "Bir yanda yiyecek ve içecek sunarken, diğer yanda kendi ürettiğim ürünleri sergileyip satışa sunmak istiyorum." dedi.



İşinde daha da büyümek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Kazak, şunları kaydetti:



"Kadınlar hiçbir şeyden korkmasın. Çok büyük bir korkudan ve yıkımdan çıkıp bugünlere geldim. Şu anda küçük bir atölye kurdum ve hedeflerimde daha da ilerlemek var. Evdeyken korku ve panik çok daha fazlaydı. Küçük bir kursla başladım ama bugün bir şirket sahibi olmaya doğru ilerliyorum. Dışarı çıkıp eğitim alsınlar. Herkes bunu başarabilir. Eğer ben böyle büyük bir travmadan sonra korkularımın üstüne gidip buralara gelebildiysem herkes bunu yapabilir. Kadınların kendilerine güvenmesini ve bu yolda ilerlemesini çok isterim."

