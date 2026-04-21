        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Cam fobisini yenip kurduğu atölyede üretime başladı

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te deprem sonrası oluşan cam korkusunu aşarak kendi atölyesini kuran girişimci Meryem Kazak, imal ettiği ürünleri satarak gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan 45 yaşındaki Kazak'ın evi yıkıldı. Depremin ardından cam kırılma seslerine karşı hassaslaşan ve panikatak yaşayan Kazak, uzun süre camdan uzak durdu.

        Cam fobisini yenmek için 10 yaşındaki kızının katıldığı Merveşehir Halk Eğitimi Merkezi'ne giden Kazak, burada açılan Alevli Cam Atölyesi'nde korkularıyla yüzleşerek camla yeniden temas kurdu.

        Kazak, eğitimlerin ardından, eşi başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezinin desteğiyle kendi cam atölyesini hayata geçirdi.

        İstanbul'dan temin ettiği camları yüksek ısıda eriterek boncuklara dönüştüren Kazak, bileklikten kolyeye, anahtarlıktan dekoratif objelere kadar birçok ürün tasarlıyor.

        Ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa sunan girişimci, Türkiye'nin farklı illerinden sipariş alıyor.

        Atık camları da değerlendiren Kazak, bu parçaları yeniden işleyerek çiçek ve dekoratif figürlere dönüştürüyor. Kazak, böylece hem üretim yapıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

        Zaman zaman yoğun talep aldığını belirten Kazak, belediyelerin açtığı stantlarda da ürünlerini sergiliyor.

        - "Şirket sahibi olmaya doğru ilerliyorum"

        Kazak, AA muhabirine, en büyük hayalinin bir hobi kafe açmak olduğunu belirterek, "Bir yanda yiyecek ve içecek sunarken, diğer yanda kendi ürettiğim ürünleri sergileyip satışa sunmak istiyorum." dedi.

        İşinde daha da büyümek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Kazak, şunları kaydetti:

        "Kadınlar hiçbir şeyden korkmasın. Çok büyük bir korkudan ve yıkımdan çıkıp bugünlere geldim. Şu anda küçük bir atölye kurdum ve hedeflerimde daha da ilerlemek var. Evdeyken korku ve panik çok daha fazlaydı. Küçük bir kursla başladım ama bugün bir şirket sahibi olmaya doğru ilerliyorum. Dışarı çıkıp eğitim alsınlar. Herkes bunu başarabilir. Eğer ben böyle büyük bir travmadan sonra korkularımın üstüne gidip buralara gelebildiysem herkes bunu yapabilir. Kadınların kendilerine güvenmesini ve bu yolda ilerlemesini çok isterim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gazioğlu : "Akne t...
        Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gazioğlu : "Akne t...
        Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık halı ihraç edildi
        Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık halı ihraç edildi
        Ağrısız tüp midesi ameliyatıyla 6 ayda 50 kilo verdi
        Ağrısız tüp midesi ameliyatıyla 6 ayda 50 kilo verdi
        Gazianteplilerin yeni tatlısı "Baklavalı helva" Gaziantep'in geri dönüşüm t...
        Gazianteplilerin yeni tatlısı "Baklavalı helva" Gaziantep'in geri dönüşüm t...
        GKVMUN'26 konferansı hedeflerine başarıyla ulaştı
        GKVMUN'26 konferansı hedeflerine başarıyla ulaştı
        Kadooğlu Holding'in Ege'deki dev yatırımını lansman ile müjdeledi
        Kadooğlu Holding'in Ege'deki dev yatırımını lansman ile müjdeledi