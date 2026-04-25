        Gaziantep Haberleri CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, Gaziantep'te başladı

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) bünyesinde dördüncüsü gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, Gaziantep'te başladı.

        Giriş: 25.04.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 1500 güreşçi, ligin ilk etabı için Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde bir araya geldi.


        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, basın mensuplarına açıklamasında, geleneksel sporları desteklediklerini ve 80 bin metrekarelik tesiste bu sporlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Yağlı güreşlere Şahinbey Belediyesi olarak dördüncü kez ev sahipliği yaptıklarını belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "İstiyoruz ki gençlerimiz dijital medyayla değil, burada güreşle enerjilerini atsın, hem izlesinler hem güreşsinler. Güreşler lig usulüne döndü ve ligin bir ayağı burada yapılıyor. Tüm halkımızı güreşleri izlemeye davet ediyorum. Şu anda 150 Gaziantepli güreşçimiz, er meydanında güreşiyor. Bu da bizim için gurur kaynağı, inşallah bizim teşviklerle bu sporlara ilgi, alaka artacak."

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden sporcuları ağırladıklarını anlatan Tahmazoğlu, 21 Haziran'da da Türkiye Aba Güreşleri Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

        23 Nisan etkinliklerinde mehteran gösterisi gerçekleştirdikleri sırada CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Uçar ile parti üyelerinin tören alanında sırtını döndüğü Enes Kaan Yılmaz Anaokulu öğrencileri, güreş etkinliklerinde de mehteran gösterisi yaptı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikarslan, Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, sahneye çıkarak çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

