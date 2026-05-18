Dağcılar Huzurlu ve Karagöz Yaylaları'nda doğa yürüyüşünde buluştu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde dağcılar Huzurlu ile Karagöz Yaylaları'nda doğa yürüyüşü yaptı.
Doğa yürüyüşüne farklı illerden ve Japonya'dan gelen dağcılar, Huzurlu Yaylası ile Karagöz Yaylası parkurunu tamamladı.
Katılımcılar, ilçenin doğal güzellikleri arasında yer alan yaklaşık 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası ve Karagöz Yaylası güzergahında yürüyüş yaparak bölgenin eşsiz doğasını keşfetme fırsatı buldu.
