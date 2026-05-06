Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Depremde yıkılan minarenin alemine yuva yapan "Hitit leyleği" bu yıl da geleneği bozmadı

        Depremde yıkılan minarenin alemine yuva yapan "Hitit leyleği" bu yıl da geleneği bozmadı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin aleminin düştüğü kısma yuva yapan leylek, üçüncü yılında da yavrularını burada büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde yıkılan minarenin alemine yuva yapan "Hitit leyleği" bu yıl da geleneği bozmadı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin aleminin düştüğü kısma yuva yapan leylek, üçüncü yılında da yavrularını burada büyütüyor.


        İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek Camisi'nin minaresi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü, alemi yıkıldı.

        Depremin ardından ilkbaharda bölgeye gelen bir leylek, minarenin yıkılan alem kısmının bulunduğu noktaya yuva yaptı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelendi. İki yıl boyunca leyleğin aynı noktaya gelmesiyle tadilat çalışmaları durduruldu.

        Depremin ardından üçüncü yılda da aynı yere gelen ve mahalle sakinlerince "Hitit leyleği" olarak adlandırılan leylek, bu yıl da yuvasını kurarak yavrularını dünyaya getirdi.

        Mahalle bakkalı Sultan Karayel, gazetecilere, "Leylek 3 yıldır aynı noktaya gelip yuva yapıyor, yavrularını burada büyütüyor." dedi.

        Leyleğin belirli dönemlerde göç ettiğini ancak her yıl aynı yere döndüğünü anlatan Karayel, "Mahallemizin simgesi haline geldi. Yesemek Açık Hava Müzesi ve heykel atölyesinden dolayı biz de ona 'Hitit leyleği' adını verdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te fırtınanın hasar tespiti sürüyor; çatılardaki zarar dron kamer...
        Gaziantep'te fırtınanın hasar tespiti sürüyor; çatılardaki zarar dron kamer...
        Gaziantep Valiliğinden afetzedelere hasar başvurusu için çağrı Gaziantep Va...
        Gaziantep Valiliğinden afetzedelere hasar başvurusu için çağrı Gaziantep Va...
        Jandarmadan vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti
        Jandarmadan vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti
        GAÜN Hastanesi'nde tiroid kanserine ekip yaklaşımı
        GAÜN Hastanesi'nde tiroid kanserine ekip yaklaşımı
        Yılmaz'dan fırtına mağdurlarına 20 bin TL'lik destek müjdesi
        Yılmaz'dan fırtına mağdurlarına 20 bin TL'lik destek müjdesi
        Gaziantep'teki fırtınada evi çöken 85 yaşındaki kadın: Silah sıktılar sandı...
        Gaziantep'teki fırtınada evi çöken 85 yaşındaki kadın: Silah sıktılar sandı...