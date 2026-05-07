Doğanpınar Barajı'nda eski yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı'nda geçen yıl kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan eski yerleşim yerleri, yeniden su altında kaldı. Kentte yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Doğanpınar Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı. Belören Mahallesi'nde kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan barajdaki eski yerleşim yerleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle yeniden su altında kaldı. Su altında kalan eski yerleşim yerleri, dronla görüntülendi.

