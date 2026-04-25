Ebe Zekiye Yavuz, 40 yıldır bebeklerin anneleriyle buluşmasına tanıklık ediyor

FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebe Zekiye Yavuz, 40 yıldır ilk günkü heyecanla doğumhaneye girerek bebeklerin anneleriyle ilk buluştuğu anlara şahitlik ediyor.



Kayseri Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümünden 1985'te mezun olan Yavuz, girdiği sınavda başarılı olduktan sonra Gaziantep'te sağlık ocağına atandı.



Yavuz, burada 10 yıl görev yaptıktan sonra Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine geçti.



Mesleğinde 40 yılı geride bırakan 58 yaşındaki ebe Yavuz, meslek hayatı boyunca binlerce bebeğin dünyaya gözlerini açmasına yardımcı oldu.



Zekiye Yavuz, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve ilk günkü heyecanla çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.



Mesleğine her geçen gün daha da bağlandığını ifade eden Yavuz, "Çok duygusal bir mesleğimiz var. Bebekleri ailelerine sağlıklı şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aileler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.



Meslek hayatı boyunca birçok özel ana tanıklık ettiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:



"İlk doğumunu yaptırdığım annenin bir kızı olmuştu. Yıllar sonra o kızın da doğumunu yaptırdım. Bu şekilde sayısını bilemediğim çok sayıda hastam oldu. Hastalarla güçlü bir iletişim kuruyorum. Bazı hastalarım, bebeklerine verecekleri isim konusunda bana danışıyor. Bu konuda da yardımcı oluyorum."



- "Sağlığım elverdiği sürece çalışmayı düşünüyorum"





Mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını belirten Yavuz, emekliliği şu an için düşünmediğini, sağlığı elverdiği sürece çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.



Genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Yavuz, "Görevimiz çok zor ama bir o kadar da kutsal. Mesleğe yeni başlayanlara bol bol okumalarını, kendilerini geliştirmelerini ve gözlem yapmalarını tavsiye ediyorum. Tecrübeli büyüklerinden faydalansınlar." ifadelerini kullandı.

