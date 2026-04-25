        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Ebe Zekiye Yavuz, 40 yıldır bebeklerin anneleriyle buluşmasına tanıklık ediyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebe Zekiye Yavuz, 40 yıldır ilk günkü heyecanla doğumhaneye girerek bebeklerin anneleriyle ilk buluştuğu anlara şahitlik ediyor.

        Giriş: 25.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kayseri Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümünden 1985'te mezun olan Yavuz, girdiği sınavda başarılı olduktan sonra Gaziantep'te sağlık ocağına atandı.

        Yavuz, burada 10 yıl görev yaptıktan sonra Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine geçti.

        Mesleğinde 40 yılı geride bırakan 58 yaşındaki ebe Yavuz, meslek hayatı boyunca binlerce bebeğin dünyaya gözlerini açmasına yardımcı oldu.

        Zekiye Yavuz, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve ilk günkü heyecanla çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

        Mesleğine her geçen gün daha da bağlandığını ifade eden Yavuz, "Çok duygusal bir mesleğimiz var. Bebekleri ailelerine sağlıklı şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aileler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        Meslek hayatı boyunca birçok özel ana tanıklık ettiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "İlk doğumunu yaptırdığım annenin bir kızı olmuştu. Yıllar sonra o kızın da doğumunu yaptırdım. Bu şekilde sayısını bilemediğim çok sayıda hastam oldu. Hastalarla güçlü bir iletişim kuruyorum. Bazı hastalarım, bebeklerine verecekleri isim konusunda bana danışıyor. Bu konuda da yardımcı oluyorum."

        - "Sağlığım elverdiği sürece çalışmayı düşünüyorum"


        Mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını belirten Yavuz, emekliliği şu an için düşünmediğini, sağlığı elverdiği sürece çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

        Genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Yavuz, "Görevimiz çok zor ama bir o kadar da kutsal. Mesleğe yeni başlayanlara bol bol okumalarını, kendilerini geliştirmelerini ve gözlem yapmalarını tavsiye ediyorum. Tecrübeli büyüklerinden faydalansınlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gülistan Doku soruşturması bir annenin umudunu yeniden yeşertti
        Gülistan Doku soruşturması bir annenin umudunu yeniden yeşertti
        Araban'da fıstık üreticileri tırtıl'la mücadele çalışması başlattı
        Araban'da fıstık üreticileri tırtıl'la mücadele çalışması başlattı
        Prof. Dr. İrfan Koca: "Hidrodiseksiyon ile ağrıya değil nedene müdahale edi...
        Prof. Dr. İrfan Koca: "Hidrodiseksiyon ile ağrıya değil nedene müdahale edi...
        Gazianteplileri vazgeçilmez yemeği: Kelle paça
        Gazianteplileri vazgeçilmez yemeği: Kelle paça
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hedef 10 milyon ziyaretçi
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hedef 10 milyon ziyaretçi
        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 şahıs yakalandı