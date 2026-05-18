Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gastronomi kenti Gaziantep'te, Müzeler Haftası kapsamında ziyaretçilere beyran ikram edildi

        Gastronomi kenti Gaziantep'te, Müzeler Haftası kapsamında ziyaretçilere beyran ikram edildi

        Gastronomi kenti Gaziantep'te, "Müzeler Haftası" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'ne gelen ziyaretçilere beyran ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 20:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gastronomi kenti Gaziantep'te, Müzeler Haftası kapsamında ziyaretçilere beyran ikram edildi

        Gastronomi kenti Gaziantep'te, "Müzeler Haftası" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'ne gelen ziyaretçilere beyran ikram edildi.

        Beyran ustası Ahmet Çadır, "Müzeler Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi önünde stant kurdu.

        Burada şehrin tescilli lezzeti olan beyran pişiren Çadır, müzeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere ikramda bulundu.

        Ahmet Çadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in dünyada önde gelen müzelere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Ziyaretçilerin beyranı çok beğendiğini ifade eden Çadır, şunları kaydetti:

        "Özellikle yabancı ziyaretçiler beyranın tadını farklı ve güzel buldu. Gaziantep hem gastronomi hem de müzeler şehri. Bu iki değeri yan yana anmak için böyle bir etkinlik yaptık. Kentimizin tescilli lezzetlerini dünyanın her yerine tanıtmalıyız. Bu da bizim için önemli bir fırsat oldu. Pek çok yabancı ziyaretçi beyranın tadına baktıktan sonra internetten araştırma yapmaya başladı. Bu, şehrimiz için gerçekten önemli."

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ise emeklerinden dolayı Çadır'a teşekkür etti.

        Müzede ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Çomak, "Gerçekten çok güzel oldu. Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın önde gelen müzelerinden biri. Müzeler Haftası'nda kentimizin tescilli lezzetlerini de misafirlerimize sunma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

        Benzer Haberler

        500 öğrencinin resimleri Yesemek Açık Hava Müzesi'nde
        500 öğrencinin resimleri Yesemek Açık Hava Müzesi'nde
        Gaziantep'te müze ve doğal yaşam parkı ücretsiz hizmet verecek
        Gaziantep'te müze ve doğal yaşam parkı ücretsiz hizmet verecek
        Atatürk'ü ANMA Gençlik ve Spor Bayramı'nda Doğal Yaşam Parkı Müzeler ücrets...
        Atatürk'ü ANMA Gençlik ve Spor Bayramı'nda Doğal Yaşam Parkı Müzeler ücrets...
        SANKO Okulları öğrencileri, Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Y...
        SANKO Okulları öğrencileri, Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Y...
        Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinden Zeka Oyunlarında Türkiye derecesi
        Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinden Zeka Oyunlarında Türkiye derecesi
        Yılmaz'dan özel eğitime anlamlı katkı
        Yılmaz'dan özel eğitime anlamlı katkı