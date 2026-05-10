        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gastronomi kentinde anne adayları ve ebeler mutfakta buluştu

        Gaziantep'te"Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında, doğumu yaklaşan anne adayları ile ebeler mutfakta bir araya gelerek kentin yöresel lezzetlerinden pirpirim aşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığının anne ve bebek sağlığına yönelik hayata geçirdiği uygulama kapsamında, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde doğumu yaklaşan anne adaylarına yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

        Bu kapsamda, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan koordinatör ebeler ve takip ettikleri anne adayları, Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde bir araya geldi.

        Anneler Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikte anne adayları ve ebeler, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden pirpirim aşı yaptı.

        Yemeğin yapımının ardından gebelere, pirpirim aşının hamilelikte tüketiminin önemi hakkında bilgi verildi.

        Etkinliğin sonunda koordinatör ebeler, gebelere çiçek ve hediye takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.


        Koordinatör ebe Meryem Dalar, yaptığı açıklamada uygulama kapsamında gebelere çeşitli etkinliklerle destek olduklarını belirterek, pirpirim aşının gebeler için faydalı olduğunu ifade etti.

        Gebe Dilek Sultan Gündoğan ise etkinliğin kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu dile getirirken, Sanem Cançelik de etkinlikten memnun kaldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        En güçlü bağlanma rekoru
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Evleniyorlar
        Gaziantep'te Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu kutlandı
        Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        GİBTÜ'den büyük başarı: İlahiyat ve Teknoloji SosyalFest'te finale yürüyor
        Gaziantep merkezli suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakaland...
