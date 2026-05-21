        Gaziantep Haberleri GAÜN Çocuk Hastanesi'nde pediatrik EPS tedavileri başladı

        GAÜN Çocuk Hastanesi'nde pediatrik EPS tedavileri başladı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde, çocuklarda ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan pediatrik elektrofizyolojik çalışma (EPS) alanında ilk vakalar başarıyla gerçekleştirildi.

        Giriş: 21.05.2026 - 15:40 Güncelleme:
        GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı tarafından yürütülen işlemler kapsamında, ritim bozukluğu şikayeti bulunan çocuk hastalara elektrofizyolojik değerlendirme ve tedavi uygulandı. Gerçekleştirilen işlemlerle birlikte GAÜN Çocuk Hastanesi'nde pediatrik girişimsel ritim bozukluğu tedavilerinde önemli bir adım atıldı.

        Bölgede eksikliği hissedilen 3 boyutlu aritmi tanı ve tedavi sistemiyle donatılan Pediatrik EPS Ünitesi hizmete girerken, ünitenin bölgede yalnızca Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi bünyesinde bulunduğu belirtildi.


        GAÜN Çocuk Kardiyoloji Ünitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sülü, yaptığı açıklamada çocuk aritmileri alanında özel eğitim aldığını belirterek, girişimsel aritmi tedavisinin Gaziantep’te uygulanmaya başlanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

        Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar ise 3 boyutlu EPS sisteminin çocuk ünitesi kapsamında ilk kez Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde hizmete sunulduğunu belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

