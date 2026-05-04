        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GAÜN'de "I. Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Kongresi" düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "I. Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Kongresi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Şubesi, Özgür Yayınları ve MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, güvenlik konusunun günümüzde çok boyutlu bir yapıya kavuştuğunu belirterek, akademik çalışmaların karar alma süreçlerine katkı sunduğunu söyledi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehir güvenliğinin yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, sosyal ve ekonomik politikaların da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

        GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan da güvenlik kavramının giderek daha dinamik ve çok katmanlı hale geldiğine dikkat çekti.

        Kongre Başkanı Ali Fuat Gökçe ise etkinlikte güvenlik konularının farklı boyutlarıyla ele alınacağını belirtti.

        Açılışın ardından düzenlenen panelde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" başlıklı sunum yaptı. Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Nagıf Hamzayev ise "Zengezur Koridoru" konusunu ele aldı.



